ABD Yüksek Mahkemesi, Nükleer Atık Depolama Tesislerine Lisans Verdi

ABD'de Yüksek Mahkeme, ülkedeki nükleer enerji santrallerinden gelen tonlarca kullanılmış nükleer yakıtı geçici olarak depolaması için New Mexico ve Texas eyaletlerinde inşa edilecek tesislere lisans verilmesine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonunun (NRC) Teksas'ın güneybatısı ve New Mexico'nun güneydoğusunda inşa edilecek tesisler için şirketlere verilen lisansları geçersiz kılan bir önceki federal mahkeme kararını 3 hayır oyuna karşı 6 evet oyuyla bozdu.

Yeni karar kapsamında Texas'ta inşa edilecek tesis için verilen lisansın geçerliliğini tekrar kazanmasının yanı sıra New Mexico'da benzer tesisin inşa çalışmalarının da yeniden başlatılmasına izin verildi.

Yüksek Mahkemenin bu kararı, lisansların nihai olarak onaylandığı anlamına gelmese de kullanılmış nükleer yakıtın geçici olarak depolanmasını sağlayacak tesislerin inşasının önündeki engeli kaldırıyor.

İzin verilen lisanslar, şirketlerin bu tesisleri 40 yıl süreyle işletmesine ve sonraki 40 yıl için yenilemesine olanak sağlayacak.

NRC, 2021'de Texas'ta faaliyet gösteren Interim Storage Partners şirketine, elektrik santrallerinden gelen kullanılmış nükleer yakıtın geçici olarak depolanacağı tesisin inşası için lisans vermişti.

Ayrıca, Mayıs 2023'te enerji şirketi Holtec International'ın New Mexico'nun güneydoğusundaki geçici nükleer atık depolama tesisi inşa etmesine ve işletmesine izin verileceğini duyurmuş ve mevcut nükleer santrallerin depolama alanlarının tükenmekte olduğunu, bu nedenle geçici depolama sahalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham ve eyalet kongresi üyeleri ise yaptıkları açıklamada, federal hükümetin ülke çapındaki ticari reaktörlerde biriken atıklar için kalıcı çözümü olmadığını, New Mexico'nun ABD'nin kullanılmış nükleer yakıt çöplüğü haline gelmesinden korktuklarını belirtmişti.

New Orleans'taki Federal Temyiz Mahkemesi ise söz konusu tesislerin aleyhine karar vererek, bu lisansların iptal edilmesine hükmetmişti.

ABD Enerji Bakanlığına göre, ülkede her yıl 2 bin metrik ton nükleer atık meydana geliyor.

Ülkede 1950'den bu yana oluşan nükleer atıkların 90 bin metrik tona ulaştığı biliniyor. Bunların bir araya getirildiğinde yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydediliyor.