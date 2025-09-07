ABD'ye Posta Trafiği Yüzde 81 Düştü

CENEVRE, 7 Eylül (Xinhua) -- Washington yönetiminin 800 ABD dolarının altında yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergisi muafiyetini askıya almasının ardından, ABD'ye giden posta trafiği yüzde 81 oranında düştü.

Dünya Posta Birliği, posta operatörleri arasında elektronik ağ üzerinden paylaşılan verilerin, birliğe üye ülkelerden ABD'ye giden posta trafiğinin 29 Ağustos'ta bir hafta öncesine göre yüzde 81 oranında düştüğünü gösterdiğini belirtti.

192 üyesi bulunan ve posta sektörü için uzmanlaşmış bir BM ajansı olan Dünya Posta Birliği açıklamasında, "88 posta operatörü, çözüm bulunana kadar ABD'ye yönelik bazı veya tüm posta hizmetlerini askıya aldıklarını birliğe bildirdi" ifadesine yer verdi.

Dünya Posta Birliği Genel Direktörü Masahiko Metoki, posta gönderimini yeniden başlatmaya yardımcı olacak yeni bir teknik çözümün hızlı şekilde geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da imzaladığı başkanlık kararnamesi ile 29 Ağustos'tan itibaren 800 ABD dolarından daha düşük değerdeki malların gümrüksüz girişine izin veren ve uzun süredir yürürlükte olan "de minimis" muafiyet kuralını sona erdirdi.