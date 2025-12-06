Haberler

Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Witkoff, Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya gelerek kalıcı barışın sağlanması amacıyla görüşmelerde bulundu. Taraflar, savaş sonrası yeniden inşayı desteklemeyi amaçlayan ekonomik girişimleri ve güvenlik düzenlemelerini tartıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Witkoff ve Kushner'in, iki gün süren görüşmeler kapsamında, Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışın sağlanması amacıyla Umerov ve Gnatov ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, tarafların ABD'nin Rusya ile yaptığı son temasların sonuçlarını ve savaşın sona erdirilmesine yönelik atılacak adımları ele aldığı aktarıldı.

ABD ve Ukrayna yetkililerinin iki hafta içinde altıncı kez bir araya geldiği vurgulanan açıklamada, tarafların kalıcı barışı sürdürebilecek güvenlik düzenlemelerine ilişkin bir çerçeve üzerinde mutabık kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iki ülkenin kalıcı barışın sürdürülmesi kapsamında gerekli olan caydırıcılık kapasitelerini görüştüğü ifade edildi.

Tarafların Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını desteklemeyi amaçlayan refah gündemini istişare ettiği belirtilen açıklamada, görüşmede ABD-Ukrayna ortak ekonomik girişimlerinin ve uzun vadeli iyileştirme projelerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, tarafların, herhangi bir anlaşmaya yönelik somut ilerlemenin Rusya'nın gerilimi düşürmeye ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik gerçek bir irade ortaya koyma konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Taraflar, Ukrayna'ya yönelik saldırıların önlenmesi ve ülkenin savaş öncesine göre daha müreffeh bir hale gelmesini amaçlayan yeniden yapılanma planının hayata geçirilebilmesi için savaşın sona erdirilmesine yönelik somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Umerov, Ukrayna'nın önceliğinin, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliğini koruyacak, halkın güvenliğini sağlayacak ve demokrasinin önünü açacak bir çözüm olduğunu yineledi.

Tarafların, görüşmelere yarın devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
