Haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile "İran'daki protestoları görüştüğü" iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile İran'daki protestolar ve iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması üzerine bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşmenin, doğrudan iletişim kanallarının açık olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile "İran'daki protestolarla ilgili" son durumu ele aldıkları bir görüşme yaptıkları iddia edildi.

Amerikan Axios haber platformunun, 2 ABD'li kaynağa dayandırdığı haberine göre, Erakçı, Başkan Trump'ın İran'la ilgili son açıklamalarının ardından Witkoff ile temasa geçti.

Kaynaklara göre, Erakçı, Witkoff ile görüşmesinde, "ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik" olası süreçleri ele aldı.

İki isim, ilerleyen günlerde bir araya gelerek yüz yüze bir görüşme yapma ihtimalini de değerlendirirken, Witkoff-Erakçı görüşmesinin ABD ile İran arasındaki doğrudan iletişim kanallarının halen açık olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Konuya ilişkin, Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, İran'da halen devam eden gösterilere atıfla, Tahran yönetiminin göstericilere ateş açması durumunda ABD'nin de sürece "ateş açarak" dahil olabileceği uyarısında bulunmuştu.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

Suriye'deki çatışmalar için konuştu: Yapılacak ilk çağrı...
ABD'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı

Ülke bu genci konuşuyor! Sırra kadem bastı