Haberler

ABD ve Çin Arasında Tarihi Ticaret Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in nadir toprak elementleri ihracatı ve fentanille mücadele konularında vardığı ticaret anlaşmasının detaylarını açıkladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ticari engellerin kaldırılmasını ve işbirliğini öngörüyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in vardığı ticaret anlaşmasının nadir toprak elementlerinin ihracatı ve fentanille mücadelede işbirliği kapsamında atılacak adımları içeren detaylarını paylaştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin ekonomik gücü ve ulusal güvenliğini koruyan büyük bir zafer" şeklinde nitelendirilen, Trump ve Şi'nin mutabık kaldığı ticari ve ekonomik anlaşmanın detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Çin'in nadir ve kritik minerallerin ihracatındaki kısıtlamaları kaldıracağı ve ABD'nin "çıkarına uygun olarak" nadir toprak elementlerinden galyum, germanyum, antimon ve grafitin ihracatı için geçerli lisansı sağlayacağı ifade edildi.

ABD'nin fentanil ile mücadelesinde işbirliği yapmayı kabul eden Çin'in, fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların Kuzey Amerika'ya ihracatını durduracağı ve belirli diğer kimyasalların dünya genelinde ihracatını sıkı kontrol edeceği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in 4 Mart'tan bu yana Washington'ın tarifelerine karşı ABD'nin buğday, mısır, pamuk, sorgum, soya fasulyesi gibi tarım ürünleri dahil çeşitli ürünlerine uygulamaya başladığı tarifeleri kaldıracağı ve bu ülkenin tarım ürünlerinin Çin piyasasına girişine izin vereceği aktarıldı.

Çin'in ABD firmalarına uyguladığı tarifeler dışında ABD'ye karşı diğer tedbirlerinin de kaldırılması ya da askıya alınması yönünde anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada, Pekin'in otomobillerde kullanılan önemli yarı iletkenlerin ülkeye girişini sürdüreceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in ABD'den ithalata yönelik piyasa bazlı tarifelerden muafiyet sürecinin süresini uzatacağı ve bu muafiyetlerin 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Ayrıca Çin'in, yarı iletken tedarik zincirindeki ABD'li firmaları "hedef alan çeşitli soruşturmalara" son vereceği belirtildi.

Çin'in yükümlülüklerinin yanı sıra bu anlaşma çerçevesinde ABD'nin, fentanille mücadele kapsamında Çin'den ithalata uygulanan tarifeleri 10 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere, kümülatif oranın yüzde 10'unu kaldırarak düşüreceği duyuruldu.

Öte yandan, ABD'nin Çin'den ithalata yönelik tarifeleri 10 Kasım 2026'ya kadar askıya aldığı belirtilen açıklamada, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerini hedef alan 301. madde soruşturması kapsamında uygulanan önlemlerin de bir yıl boyunca askıya alınacağını ifade edildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.