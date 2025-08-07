ABD, Türkiye ve AB Ülkelerine Yüzde 15 Gümrük Vergisi Getirdi

Trump yönetiminin aldığı kararla, aralarında Avrupa Birliği ve Türkiye'nin bulunduğu ticari partnerlerden ithal edilen ürünlere yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanmaya başlandı.ABD'nin, aralarında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) de bulunduğu dünya genelindeki yaklaşık 70 ticaret ortağı ülkeye yönelik yeni gümrük tarifeleri Washington saatiyle bu gece yarısı itibarıyla (TSİ 07.00) yürürlüğe gidi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da "Gece yarısı oldu! ABD'ye milyarlarca dolar akacak, bunların çoğu ABD'yi yıllardır sömüren ve alay eden ülkelerden gelecek" ifadelerini kullandı.

Yeni ithalat vergileri kapsamında Türkiye, AB, Japonya ve Güney Kore'ye yönelik olarak otomobiller dahil çoğu ürün için yüzde 15'lik ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu kapsamda, Türkiye'den ABD'ye giden ürünler yüzde 15 ek gümrük vergisine tabi olacak. Daha önce bu oran yüzde 10 düzeyindeydi.

Kanada'dan yapılan ithalata uygulanan vergi yüzde 25'ten 35'e çıkarılırken AB ülkeleri için geçen hafta varılan uzlaşmaya göre yüzde 15 oranı geçerli olacak.

Suriye'ye yüzde 41, İsviçre'ye yüzde 39

Suriye ve Irak gibi Türkiye'nin komşuları ise daha yüksek oranlarla karşı karşıya. Suriye'ye yüzde 41, Irak'a ise yüzde 35 ek gümrük vergisi uygulanacak. İsviçre'ye yüzde 39, Hindistan'a yüzde 25, Tayvan'a ise yüzde 20 oranında yeni vergiler getirilmiş durumda.

Çin ve Meksika gibi ülkelerle müzakereler ise sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı, uygulamanın bu yıl 200 ila 300 milyar dolar ek gelir sağlayacağını öngörüyor. ABD ile ticaret anlaşması imzalamamış diğer ticaret ortakları için ise yüzde 41'e varan gümrük vergileri getirilecek.

Öte yandan ABD'de enerji sektöründe Rusya ile iş yapan bazı ülkelere yönelik ilave yaptırımlar ve özel vergiler de hükümetin gündemde.

Trump, 2 Nisan'da dünya genelindeki ticaret ortaklarıyla yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getiren anlaşmalar yapılacağını açıklamış, ilgili başkanlık kararnamesini 31 Temmuz'da hafta imzalamıştı.

Trump, radikal gümrük politikasını, ABD için ulusal güvenlik riski oluşturduğunu iddia ettiği ticaret açığıyla gerekçelendiriyor ve bu nedenle gümrük vergilerini haklı kılan ulusal bir olağanüstü hal olduğunu savunuyor. Trump'ın bu yaklaşımı hukuki açıdan da tartışmalı.

Uygulamanın 8 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu, ancak beklenenden bir gün önce gerçekleşti.

dpa / TY,ET