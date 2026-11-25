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NEW ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD-Çin Ticaret Kurulu çerçevesindeki Tarım Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

USTR tarafından yapılan açıklamada, Temsilciliğin ve Çin Ticaret Bakanlığının bu hafta Tarım Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına eş başkanlık ettiği kaydedildi.

Toplantının içeriğine dair bilgi verilen açıklamada, tarafların ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın dönemdeki temaslarının rehberliğinde, ilgili ulusal düzenleyici kurumların temsilcilerinin de katılımıyla tarım ticaretini etkileyen tarife dışı engeller, pazara erişim ve tarım üreticilerinin yararına olacak şekilde ticaretin artırılması gibi konular üzerinde görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, ABD ile Çin'in Ticaret Kurulu çerçevesindeki çalışma grubu aracılığıyla iletişimi güçlendirmeye devam etme, tarım sektöründeki karşılıklı endişeleri gidermek için çalışma ve tarım ticareti ilişkilerinin istikrarına katkıda bulunma konularında mutabık kaldığı ifade edildi.

Trump yönetiminin geçmiş taahhütlere uyumu izleyerek Çin ile dengeli bir ticaret arayışını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Amerikalı çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri için kalıcı faydaların önünü açacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin mayıs ayında Pekin'de yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarında karşılıklı endişelerin ele alınması amacıyla "Ticaret Kurulu" ve "Yatırım Kurulu" oluşturulması kararlaştırılmıştı.

ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısı da bu ay yapılmıştı.

Kaynak: AA