ABD, Suriye Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın Yaptırımlarını Kaldırdı

Güncelleme:
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı. Bu karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 6 Kasım'da kabul ettiği talep üzerine alındı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkardığı bildirildi.

Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 kasımda kabul etmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
