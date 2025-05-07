LOS ANGELES, 7 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisine inmeye çalışan bir ABD savaş uçağı Kızıldeniz'e düştü.

NBC News'ün yetkililere dayandırdığı habere göre bu, son 10 gün içinde ABD uçak gemisinden bir savaş uçağının denize düştüğü ikinci kaza oldu.

ABD'li yetkililerin verdiği bilgilere göre salı günü saat 21.45 sularında inişe geçen F/A-18 Super Hornet tipi uçak, durmasını sağlayan teli yakalayamayınca denize düştü.

Fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkan iki pilotun, kazayı hafif yaralarla atlattığı kaydedildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

28 Nisan'da yaşanan benzer bir olayda bir F/A-18 Super Hornet uçağı Harry S. Truman'dan Kızıldeniz'e düşmüştü. Kazanın ardından ABD donanması, tüm personelin kurtarıldığını, bir denizcinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.