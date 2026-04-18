Abd, Rusya Petrolüne Yönelik Yaptırım Muafiyetinin 16 Mayıs'a Kadar Geçerli Olacağını Duyurdu

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya petrolüne yönelik 11 Nisan'da sona eren yaptırım muafiyetinin 16 Mayıs'a kadar geçerli olacağını duyurdu. Yaptırım, enerji piyasalarındaki dalgalanmaları dengelemek için başlatılmıştı.

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanlığı Rusya petrolüne yönelik 11 Nisan'da sona eren yaptırım muafiyetinin 16 Mayıs'a kadar geçerli olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, mart ayında Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarını sarsmasının ardından Rusya'dan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşetmişti. Bu adım ABD'nin kara listeye aldığı yüz milyonlarca varil ham petrolün yasal olarak satın alınmasına izin vererek petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini engellemek istemişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetinin 11 Nisan'da sona ermesinin ardından yenilenmeyeceğini söylemişti. Bessent, "Bu, 11 Mart'tan önce denizde bulunan petroldü… bunların tamamı kullanıldı," ifadelerini kullanmıştı. Ancak bugünkü açıklamada ABD Hazine Bakanlığı yaptırım muafiyetinin 16 Mayıs'a kadar geçerli olacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA
