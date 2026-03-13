ABD'nin Orta Doğu'ya 5 bin kişilik Deniz Piyade birliği göndereceği iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu gönderiyor.

NEW ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği öne sürüldü.

Wall Street Journal'a (WSJ) bilgi veren üç ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu'da asker sayısını ve varlığını artırıyor.

Söz konusu yetkili kaynaklar, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'ya birkaç savaş gemisi ile 5 bin Deniz Piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu ve ona bağlı Deniz Piyade seferi birliği gönderilmesini onayladığını ileri sürdü.

Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliğinin şu anda Orta Doğu'ya doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.

Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarılırken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
