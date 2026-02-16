ABD'de Savunma ve Enerji bakanlıklarından nükleer enerji kapasitesini geliştirmek için işbirliği

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Enerji Bakanlığının, nükleer enerji kapasitesini geliştirmek ve askeri üslerin enerji güvenliğini artırmak amacıyla işbirliği yaptığı bildirildi.

Pentagondan yapılan açıklamada, ABD Enerji Bakanlığı ile ülkenin nükleer enerji kapasitesini geliştirmek ve askeri üslerin enerji güvenliğini artırmak amacıyla işbirliği yapıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, California eyaletindeki March Hava Rezerv Üssü'nde bulunan yeni nesil bir nükleer reaktörün Utah eyaletindeki Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne taşınmak üzere C-17 Globemaster III tipi askeri nakliye uçağına yüklendiği belirtilen açıklamada, reaktörün daha sonra test ve değerlendirme için Utah San Rafael Enerji Laboratuvarı'na gönderileceği aktarıldı.

Açıklamada, yaklaşık 5 megavat kapasiteye sahip "Ward 250" adlı reaktörün teorik olarak yaklaşık 5 bin haneye enerji sağlayabileceği kaydedildi.

Bu tür taşınabilir küçük ölçekli nükleer reaktörlerin askeri üslerde sivil enerji şebekesine bağımlılığı azaltarak enerji güvenliğini artırabileceği belirtilen açıklamada, söz konusu reaktörlerin ayrıca yurt dışındaki operasyonlarda yakıt tedarikine yönelik riskleri azaltabileceğine işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin nükleer enerji alanında modernizasyon hedefleri doğrultusunda 2025'te dört başkanlık kararnamesi imzaladığı hatırlatılan açıklamada, bu adımların ülkenin nükleer endüstri altyapısını güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Chris Wright, küçük modüler reaktörlerin ülkenin "nükleer enerji rönesansı" hedefinin önemli bir parçası olduğuna işaret etti.

Bu alanda özel sektör yatırımlarının ve teknolojik yeniliklerin hız kazanacağını belirten Wright, yönetimin 4 Temmuz'a kadar üç küçük reaktörün kritik aşamaya ulaşmasını hedeflediğini aktardı.

Wright, Amerikan nükleer rönesansını, "bu süreci Amerikan inovasyonu ve kararlılığıyla, özel sermayeyle yeniden hızlı ve dikkatli bir şekilde başlatmak" olarak tanımladı.