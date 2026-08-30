ABD yaptırımına Mısır-BAE koordinasyonu

ABD Hazine Bakanlığının, Banque Misr'ın ( Mısır Bankası) Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubeleriyle ilgili yaptırım kararı almasının ardından BAE ve Mısır merkez bankalarından koordinasyon ve işbirliği açıklaması geldi.

ABD Hazine Bakanlığının, 28 Ağustos'ta, İran ile olan ilişkileri nedeniyle Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin dolar işlemlerini durdurma kararı almasına ilişkin BAE ve Mısır merkez bankalarından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Banque Misr'ın BAE'deki şubelerinin tüm işlemlerini normal şekilde yürütmeye devam etmesi konusunda işbirliği ve koordinasyon içinde olunacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığının aldığı yaptırım kararının, kamuoyu görüşü alma sürecinin ardından 30 gün içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD'nin aldığı kararla Banque Misr'ın BAE'deki şubeleri dolar işlemi gerçekleştiremeyecek.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos'ta, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Banque Misr'ın BAE'deki şubeleriyle ilgili bu karar, ABD hükümeti tarafından "ekonomik dışlama" operasyonu kapsamında atılan ilk somut adım oldu.

Kaynak: AA