Venezuela'nın ABD'ye 1000 kilograma kadar altın satışı için anlaşma yaptığı iddiası

Güncelleme:
ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyması sonrası Venezuelalı madencilik şirketi Minerven’in ABD ile 1000 kilograma kadar altın satışı için anlaşma imzaladığı bildirildi. Anlaşmanın, Venezuela'nın ABD pazarına erişim imkanlarını artırdığı ifade ediliyor.

ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesi sonrası Venezuela'da, devlete ait madencilik şirketinin, ABD ile 1000 kilograma kadar altın satışı için anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

Axios sitesinin haberine göre milyonlarca dolarlık anlaşma hakkında bilgi sahibi iki kaynak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre, Venezuela devletine ait madencilik şirketi Minerven'in ABD'ye 650 ila 1000 kilogram ağırlığında altın külçesi tedarik edecek bir anlaşma imzaladığını aktaran kaynaklar, sözleşmenin yüzde 98 nihai altın tedariki gerektirdiğini belirtti.

Kaynaklardan biri, "ülkenin artık ABD pazarına ve istikrarlı bir finansal sisteme erişimi olduğu için bu anlaşmaların Venezuela'ya şimdi daha fazla fayda sağladığını" savundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
