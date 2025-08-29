ABD'nin Suriye Yaptırımlarını Kaldırması, Ülkede Önemli Etkiler Yaratacak

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusuf Barniye, ABD yönetiminin Suriye'ye ilişkin son dönemde aldığı, yaptırımların kaldırılması ve bazı ABD mallarının ihracına ilişkin yönetmelik çıkarması gibi iki kararının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, bu adımların ülkede birçok alanda olumlu yansımaları olacağını bildirdi.

Barniye, Suriye resmi ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, yaptırımların kaldırılması ve bazı ABD mallarının ihracının kolaylaştırılmasına ilişkin yönetmelik çıkarılması kararlarını değerlendirdi.

Söz konusu bu kararların, büyük önem taşıdığını ve Suriye'nin finans, bankacılık ve sanayi sektörlerinde olumlu etkileri olacağını dile getiren Barniye, ilk kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzalaması olduğunu belirtti.

İkinci kararın ise ABD Ticaret Bakanlığının bugün yayımladığı yönetmelik olduğunu kaydeden Barniye, yönetmelikle tamamen sivil amaçlı ABD menşeli mallar, yazılımlar ve teknolojiler ile tüketici iletişim cihazları ve sivil havacılıkla ilgili belirli ürünlerin Suriye'ye ihracatı için lisanslama gerekliliklerinin kolaylaştırıldığına işaret etti.

Barniye, ABD teknolojilerine erişimin Suriye sanayisinde büyük etkiler yaratacağını, bu teknolojilerin birçok sanayi kolunda ve yazılım alanında kullanıldığını aktardı.

Bu gelişmenin, Suriye sanayisini ileriye taşıyacak kapsamlı ve olumlu sonuçlar doğuracağına, ayrıca finans ve bankacılık sektörünün modern finansal teknolojilerden faydalanarak önemli kazanımlar elde edeceğine dikkat çeken Barniye, ABD Hazine Bakanlığı ile temaslarının sürdürdüğünü ve ABD'nin Suriye'deki finans, bankacılık ve mali reform çalışmalarına destek vermeye istekli olduğunu ifade etti.

