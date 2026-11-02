ABD'nin Rus gazının Ukrayna'dan Avrupa'ya satışını ateşkes için önerdiği iddia edildi

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ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kış öncesinde enerji ateşkesi sağlanmasına yönelik müzakereler kapsamında, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yeniden sevkiyatını önerdiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD, Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff, eylülde Moskova ve Kiev'e yaptıkları ziyaretlerde Rus gazının ABD'li bir aracı üzerinden Avrupa'ya satılması fikrini gündeme getirdi.

Söz konusu planın, Avrupa'nın Rus gazı ithalatına yönelik yaptırımlarını aşarak Rus doğal gazının yeniden Avrupa pazarına girmesini ve ABD'li yatırımcılar için kazançlı bir fırsat oluşturmasını öngördüğü ileri sürüldü.

ABD'li müzakerecilerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kapsamlı bir ateşkese ikna etmek için Avrupa doğal gaz pazarına yeniden erişim imkanını önemli bir teşvik olarak değerlendirdiği belirtildi.

Beyaz Saray yetkililerinin, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz satışından elde edeceği gelirin, Kremlin'in savaşı finanse etmesini önlemek amacıyla üçüncü bir ülkede açılacak emanet hesapta tutulmasını önerdiği öne sürüldü.

Planın, Sibirya'daki Urengoy doğal gaz sahalarını Ukrayna üzerinden Avrupa'ya bağlayan Sovyet döneminden kalma boru hattı ağının yeniden faaliyete geçirilmesini içerdiği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına göre, Rus doğal gazı ithalatının 2027'nin sonuna kadar tamamen sonlandırılması gerekiyor.

Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının bugün yüzde 11'i Rusya'dan karşılanırken, bu oran Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde yüzde 45 seviyesindeydi. ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) ise Avrupa tüketiminin yüzde 30'unu karşılıyor.

Kaynak: AA