ABD'nin ablukasına rağmen Çin menşeli "Rich Starry" gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda başlattığı deniz ablukasına rağmen, Çin menşeli 'Rich Starry' adlı gemi boğazdan geçiş yaptı. Geminin sahibi ABD yaptırımlarına tabi iken, bu durum uluslararası deniz ticaretinde yeni tartışmalara yol açtı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasına rağmen Çin menşeli ve sahibi ABD yaptırımlarına tabi olan "Rich Starry" adlı gemi Boğaz'dan geçti.

Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic adlı internet sitesinin verilerine göre, ABD'nin abluka uygulayacağını duyurduğu Hürmüz Boğazı'ndan Çin menşeli bir gemi geçti.

Sahibi ABD yaptırımlarına tabi olan "Rich Starry" adlı gemi, kimyasal taşımak için kullanılıyor ve orta menzilli bir tanker olduğu görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

İstifa ettikten sonra söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı