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Spor Festivali İçin Çin'de Bulunan ABD'li Gençler, Fuzhou Kentini Keşfetti

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Çin-ABD Gençler Beyzbol Gösteri Maçları ve Spor Festivali kapsamında ABD'li gençler, Fuzhou'da kültürel geziye katılarak dev pandalarla fotoğraf çektirdi.

FUZHOU, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde dev pandayla fotoğraf çektiren ABD'nin Virginia eyaletinin New West Beyzbol Kulübü oyuncuları, 1 Temmuz 2026.

"Kuliang ile Bağ Kurmak: 2026 Çin-ABD Gençler Beyzbol Gösteri Maçları ve Spor Festivali'ne" katılan ABD'li gençler çarşamba günü Çin'in Fuzhou eyaletinde kültürel geziye katıldı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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