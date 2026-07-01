Spor Festivali İçin Çin'de Bulunan ABD'li Gençler, Fuzhou Kentini Keşfetti
Çin-ABD Gençler Beyzbol Gösteri Maçları ve Spor Festivali kapsamında ABD'li gençler, Fuzhou'da kültürel geziye katılarak dev pandalarla fotoğraf çektirdi.
FUZHOU, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde dev pandayla fotoğraf çektiren ABD'nin Virginia eyaletinin New West Beyzbol Kulübü oyuncuları, 1 Temmuz 2026.
"Kuliang ile Bağ Kurmak: 2026 Çin-ABD Gençler Beyzbol Gösteri Maçları ve Spor Festivali'ne" katılan ABD'li gençler çarşamba günü Çin'in Fuzhou eyaletinde kültürel geziye katıldı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua