ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın eski lideri Castro'yu ve GAESA şirketini hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba halkı için paylaştığı mesajda Kübalıların çektiği sıkıntıların sebebinin ABD'nin uyguladığı "petrol ablukası" değil, 30 yıl önce ülkenin eski lideri Raul Castro tarafından kurdurulan ve ordu tarafından yönetilen GAESA adındaki şirket olduğunu ileri sürdü.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan "Küba Bağımsızlık Günü" dolayısıyla İspanyolca video mesaj yayımladı.

Küba halkına İspanyolca seslenen Rubio, "Günde 22 saat elektriksiz yaşamak zorunda kalmanızın nedeni ABD'nin uyguladığı petrol ablukası değil. Bildiğiniz gibi, yıllardır elektrik kesintilerinden muzdaripsiniz." ifadelerini kullandı.

Rubio, 30 yıl önce Castro'nun GAESA adında bir şirket kurduğunu, bu şirketin Küba ordusu tarafından işletildiğini ve gelirlerinin ülkedeki "mevcut hükümetinizin bütçesinin üç katı" olduğunu söyledi.

GAESA'nın 18 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu ve Küba ekonomisinin yüzde 70'ini kontrol ettiğini öne süren Rubio, "Dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi petrol almak için para kullanmak yerine, parayı ellerinde tutmak için (Eski Venezuela Başkanları) Hugo Chavez ve (Nicolas) Maduro'dan gelen bedava petrole bağımlıydılar. Ancak şimdi bedava petrol gelmeyince, hem halktan fedakarlık istiyor hem de jeneratörleri ve araçları için yakıt satın alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Küba halkına ABD ile "yeni bir sayfa açmayı" teklif etti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın herhangi bir "devrim" tarafından değil, GAESA şirketi tarafından yönetildiğini belirterek, bu şirket yöneticilerinin lüks içinde bir hayat sürdüğünü, Küba halkının ise büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı.

Rubio, "Ancak Başkan (Donald) Trump ABD ile Küba arasında yeni bir yol öneriyor. Yeni bir Küba'da, sadece GAESA üyeleri değil, sıradan bir Kübalı da benzin istasyonu, giyim mağazası veya restoran sahibi olabilir." sözlerine yer verdi.

Küba halkını ABD safında yer almaya çağıran Rubio, Trump yönetiminin Küba ile ilişkilerde "yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu" vurgulayarak, şu anda Kübalıların önündeki tek engelin "ülkeyi kontrol eden yapı" olduğunu kaydetti.

Bu gelişme, kendisi de Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Rubio'nun, ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla Küba halkına doğrudan hitap ettiği ilk konuşma olarak öne çıktı.

Öte yandan ABD medyası, söz konusu gelişmeyi Küba'ya yönelik baskıların artacağının göstergesi olarak yorumlarken, ABD Adalet Bakanlığı'nın bugün Miami'de düzenlenecek bir etkinlikte Küba'nın eski lideri Castro'ya yönelik bazı suçlamaları açıklamasının beklendiğini duyurdu.