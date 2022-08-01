Tel Aviv, ABD'nin Lübnan-İsrail deniz sınırıyla ilgili önerisine iyimser yaklaşıyor

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD ara buluculuğunda yeni bir anlaşma fırsatının doğmasına, Tel Aviv yönetiminin iyimser yaklaştığı ifade ediliyor.

Bu konuda ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, dün, Lübnan yönetimine yeni bir öneri sunmak için Beyrut'a geldi.

Hochstein, Beyrut'taki görüşmeleri kapsamında ilk olarak Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında Hochstein ile yaptığı görüşmenin içeriğine dair kısa bir açıklama yapan Fayyad, "Hochstein, yeni bir öneriyi Lübnanlı yetkililere iletecek, (önerinin) olumlu olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Hochstein'in Lübnan yönetimine yeni bir öneri sunmak için dün Beyrut'a gelmesiyle ilgili İsrail tarafında iyimserlik hakim.

İsrail Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Milletvekili Ram Ben Barak, KAN'a yaptığı açıklamada, "Bir ilerleme var. Evet, topraklarımıza uzanan gaz sahalarıyla ilgili görüş ayrılıkları mevcut. Ancak bu çözülebilir bir anlaşmazlık." ifadesini kullandı.

Barak, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın tehditlerinin, müzakerelerde etkili bir faktör olmadığını ve İsrail'e ait gaz platformlarına yönelik bir eyleme cesaret edilmesi durumunda, Hizbullah ve Lübnan'ın bedelini ağır ödeyeceğini söyledi.

İsrail tarafı Lübnan ile hızlı bir anlaşma konusunda iyimser

Haaretz gazetesi de İsrailli yetkililerin, iki ülkenin münhasır ekonomik bölgesi arasındaki tartışmalı deniz sınırıyla ilgili Lübnan ile hızlı bir anlaşma sağlanması konusunda iyimser olduğunu yazdı.

Gazete, şekillenmekte olan anlaşmanın, İsrail'in deniz sınırı anlaşmazlığına önerdiği çözüm ile Lübnan'ın talep ettiği arasında uzlaşmacı bir çözüm olacağını kaydetti.

Gazeteye konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD'li ara bulucu Hochstein'in bölgeye yaptığı ziyaretin, gelecek haftaki müzakerelerde bir atılıma yol açabileceğini söyledi.

Son günlerde, üst düzey ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına iyimserlik duygusu aktardığı ifade edilen haberde, İsrailli yetkililerin, Hizbullah tarafından yapılan son tehditleri "deniz sınırıyla ilgili anlaşmanın yaklaştığının karşı tarafça da anlaşılması" olarak yorumladığı belirtildi.

Hizbullah lideri Nasrallah, 13 Temmuz'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Akdeniz'deki gaz ve petrol hakkını almaması durumunda savaşın başlayabileceğini söylemişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein ile bir araya gelmişti.