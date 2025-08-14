ABD, Kritik Maden ve Malzeme Geliştirme İçin 1 Milyar Dolar Fon Ayıracak

WASHINGTON, 14 Ağustos (Xinhua) -- ABD hükümeti, ülkedeki maden ve malzeme geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için yaklaşık 1 milyar ABD doları değerinde fon ayrılmasını önerdi.

ABD Enerji Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada söz konusu fonun, kritik maden ve malzeme tedarik zincirlerinde madencilikle ilişkili çıkarma, işleme ve imalat teknolojilerini güçlendirmede kullanılacağı belirtildi.

Bakanlığa bağlı İmalat ve Enerji Tedarik Zincirleri Ofisi, ABD'de kritik maden ve malzemelerin işlenmesini ve batarya imalatı ve geri dönüşümünü artırmak için 500 milyon ABD doları, ülkenin nadir toprak elementleri tedarik zincirini desteklemek içinse 135 milyon ABD doları ayrılacağını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Fosil Enerji ve Karbon Yönetimi Ofisi de kömür santralleri de dahil olmak üzere tesislere yaklaşık 250 milyon ABD doları, yarı iletkenler için kritik öneme sahip nadir toprak mıknatıs tedarik zincirindeki süreçleri desteklemek için de 50 milyon ABD dolarına kadar kaynak ayırmayı planlıyor.