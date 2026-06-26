Haberler

Tatil için Van'a gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından çatışmaların durmasıyla Van'a gelen İranlı turistler, alışveriş yapıp Van Gölü'nde vakit geçirerek savaşın stresini atıyor. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken, esnaf da Farsça vitrin yazıları ve indirimlerle turistleri çekiyor.

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat sonrası çatışmaların durmasıyla Van'a gelen komşu ülke vatandaşları, alışveriş yapıp Van Gölü sahilinde zaman geçirerek savaşın stresini atıyor.

Savaş nedeniyle seyahatlerini erteleyen İranlı turistler, mutabakatın imzalanmasının ardından Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki hareketliliği artırdı.

Gümrük kapısındaki işlemlerin ardından Van'a gelen çok sayıda İranlı Van Gölü sahilinde, otellerde, alışveriş merkezleri ve mağazalarda yoğunluk oluşturdu.

Hem tarihi mekanların ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezen hem de alışveriş yaparak zamanlarını değerlendiren İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürdü.

İş yeri sahipleri de komşu ülke vatandaşlarının ilgisini çekmek için vitrinlerine Farsça yazılar yazdı, indirim kampanyaları başlattı.

"3 gündür yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyoruz"

Otel işletmecisi Furkan Seven, AA muhabirine, savaştan sonra İranlı turistlerin kentte yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Son aylarda turist sayısının oldukça düştüğünü, mutabakat sonrası ise canlılığın yaşandığını ifade eden Seven, şunları kaydetti:

"Misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. 3-4 aydır turist alamıyorduk, esnaf çalışmıyordu, turizm sektörü durmuştu. Şu an turistler akın akın geliyor, bu da şehrimizi kalkındırıyor. Giyim başta olmak üzere, restoran ve otellerimiz çalışıyor. Kentimiz adasıyla, yaylalarıyla, tarihi yapılarıyla turizm şehri olduğu için geliyorlar. 3 gündür yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Otellerde boş yer bulmak zor. Yaz döneminde umutlarımız yüksek, inşallah böyle devam eder."

Tur teknesi kaptanı Sinan Başak ise son dönemlerin en hareketli günlerini yaşadıklarını söyledi.

Bu durumdan memnun olduklarını vurgulayan Başak, "Bizim para birimimiz İran'ın para birimine göre daha değerli ama buna rağmen geliyorlar. Oradaki acentelerle birlikte çalışma başlattık. Broşür bastırıyoruz, reklam yapıyoruz. Oradaki acente temsilcisi arkadaşlar da grup halinde turist getiriyor. Gelen yolcu otelde konaklıyor. Kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini gezdikten sonra onları tekne turuna çıkarıyoruz. İranlıların gelişi Van için can suyu demek." ifadelerini kullandı.

"Kardeş ülkeyiz buradaki vatandaşları da İran'a bekliyoruz"

İranlı turist Milan Dalaeimilan da Van'ı çok sevdiklerini dile getirerek, "Savaştan dolayı gelemiyorduk. Savaş bittikten sonra gelmeye başladık. Muradiye Şelalesi'ni gezdik şimdi tekneyle tur atıyoruz. Kardeş ülkeyiz buradaki vatandaşları da İran'a bekliyoruz." dedi.

Ailesiyle Van'a gelen Mostafa Ghasemi Azar, "İranlılar Türkleri çok seviyor. Buraya gezmeye geldik. Her zaman geliyoruz ve 2-3 gün kalıyoruz. Burada bize çok iyi davranıyorlar. Biz de onları seviyoruz." diye konuştu.

Van'a alışveriş için geldiklerini dile getiren Behnaz Ranjbarı, tatil günlerini de burada geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı

Düğün savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede

İBB yöneticisi Karaal’ın kaçırılması: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü

Hayatlarını birleştiren CHP'li vekillerin nikahından ilk görüntü
Dünya Kupası'nda sürprizler gecesi! İşte 32'deki ilk eşleşmeler

Dünya Kupası'nda sürprizler gecesi! İşte 32'deki ilk eşleşmeler
Şile Belediyesi operasyonunda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de gözaltına alındı

Üçüncü dalga operasyonda ünlü şarkıcının kardeşi de gözaltında
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı