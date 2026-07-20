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ABD'nin İran'a deniz ablukasında 7 ticari geminin rotaları değiştirildi, 1 gemi hizmet dışı bırakıldı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 20 Temmuz itibarıyla 7 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 1 geminin ise İran limanlarına giriş-çıkışını engellemek için etkisiz hale getirildiğini açıkladı. USS Boxer amfibi hücum gemisi bölgede uçuş operasyonlarını destekliyor.

ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 7 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS Boxer (LHD 4)" amfibi hücum gemisinin gece ve gündüz Arap Denizi'nden uçuş operasyonlarını desteklediği aktarıldı.

İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "20 Temmuz itibarıyla ABD ordusu 7 ticari gemiyi yeniden yönlendirdi ve 1 gemiyi de İran limanlarından çıkışlarını veya girişlerini engellemek için etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında faaliyet gösteren ABD askeri unsurlarına ait fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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