Abd, İran'ın Gölge Filosuyla Bağlantılı Olduğu İddia Edilen 29 Gemiye Daha Yaptırım Açıkladı

Güncelleme:
Trump yönetimi, İran'ın gölge filosuyla bağlantılı olduğu iddia edilen 29 gemiye daha yaptırım uygulandığını duyurdu. ABD, bu adımla terörizmi destekleyen gelir akışını durdurmayı amaçlıyor.

WASHINGTON, 19 Aralık (Xinhua) -- Trump yönetimi perşembe günü, İran'ın gölge filosuyla bağlantılı olduğu iddia edilen 29 gemiye daha yaptırım uygulanacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, İran rejiminin terörizmi ve diğer yasadışı faaliyetleri desteklemek için kullandığı gelir akışını durdurmak için harekete geçmiştir" ifadelerine yer verildi. Yaptırım uygulanan gemiler, "yüz milyonlarca ABD doları değerinde İran petrolü ve petrol ürünlerinin gizli teslimatında" rol almakla suçlandı.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında, Mısırlı iş insanı Hatem Elsaid Ferid İbrahim Sekr tarafından işletilen şirket ve ona bağlı gemiler ile Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Marshall Adaları ve Panama gibi ülkelerde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre ABD yönetimi ocak ayından bu yana İran'ın petrol ve doğalgaz ticaretiyle bağlantılı olduğu şüphelenilen 180'den fazla gemiye yaptırım uyguladı.

ABD yaklaşık dört aydır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle çoğu Venezuela kıyılarında olmak üzere Karayipler'de askeri varlığını önemli ölçüde artırmış durumda. Venezuela ise iddiaları reddederek, bunun rejim değişikliği için bir bahane olduğunu savunuyor.

Yeni yaptırım uygulanan gemilerin Venezuela'ya petrol taşıyıp taşımadığı ise henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı yürüttüğü baskı kampanyasını yoğunlaştırarak, "Venezuela'ya giren ve çıkan tüm yaptırım uygulanan petrol tankerlerinin tamamen ablukaya alınması" talimatı vermişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
