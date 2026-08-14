ABD'den İran'a 'benzeri görülmemiş' ekonomik tedbirler

NEW YORK, 14 Ağustos (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik "benzeri görülmemiş" tedbirler uygulayacaklarını söyledi.

Bessent perşembe günü Newsmax televizyonunda yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta yapılacak duyurular için bizi takip etmeye devam edin. Ekonomik izolasyon tarihinde benzeri görülmemiş tedbirler hayata geçireceğiz" dedi.

Bessent, Trump'ın geçen yıl "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirmesiyle başlayan ve şubat ayındaki askeri operasyonların ardından yoğunlaşan mali kampanyayı bir üst seviyeye taşıdıklarını ifade etti.

Bessent, İran'a ait "banka hesaplarını, kripto cüzdanları ve dünya genelindeki varlıkları hedef aldıklarını, ayrıca rejim liderlerine ve hükümetin kendisine yapılan ödemeleri kestiklerini" söyledi.

Bessent, ekonomik izolasyon politikasını Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukayla birlikte sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua