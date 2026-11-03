ABD, Güney Afrika ve Ruanda'ya AGOA muafiyetini 2027'de askıya almayı planlıyor

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NEW YORK, 3 Kasım (Xinhua) -- ABD, Güney Afrika ve Ruanda'nın Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamındaki gümrük vergisi muafiyetlerini 1 Ocak 2027'den itibaren askıya almayı planlıyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer pazartesi günü kongreye yaptığı bildirimde, "Başkan Donald Trump, Ruanda ve Güney Afrika hükümetlerinin AGOA'nın uygunluk kriterleriyle bağdaşmayan uygulamalarda bulunduğu sonucuna vardı" ifadelerini kullandı.

Greer, iki ülkenin mevcut muafiyetinin "ABD ticaretini ve yatırımlarını olumsuz etkileyen engeller ile ABD'nin bölgedeki ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına tehdit teşkil eden uygulamalar" gerekçesiyle askıya alınacağını belirtti.

AGOA'dan en fazla yararlanan ülke konumundaki Güney Afrika, program kapsamında 2025 yılında ABD'ye yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde mal ihraç etti. Ülkenin başlıca ihraç kalemlerini otomotiv parçaları, narenciye ve şarap oluşturdu. Ruanda'nın ABD'ye ihraç ettiği başlıca ürünler ise kahve ve madenlerden oluşuyor.

Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre 2000 yılında yürürlüğe giren AGOA, uygunluk kriterlerini karşılayan ülkelerden binlerce ürünün ABD tüketici pazarına gümrüksüz girmesine imkan tanıyarak Washington'ın Afrika ile ekonomik ilişkilerinin temelini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua