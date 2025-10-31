Haberler

ABD Enerji Bakanı Wright'ın İsrail Ziyareti İptal Edildi

Güncelleme:
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İsrail'in Mısır ile yaptığı doğal gaz anlaşmasını onaylamaması nedeniyle gelecek hafta gerçekleştireceği 6 günlük ziyareti iptal etti. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Mısır'a doğal gaz sağlamayı içeren 35 milyar dolarlık anlaşmayı imzalamayı reddetti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın, Tel Aviv yönetiminin Mısır ile varılan doğal gaz anlaşmasını onaylamaması nedeniyle gelecek hafta İsrail'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

İsrail Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, İsrail'in Akdeniz'deki Leviathan sahasından Mısır'a doğal gaz sağlanmasını içeren anlaşmayı onaylaması için Tel Aviv'e baskı yaptığı belirtildi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in, Mısır'a doğal gaz sağlanmasını içeren 35 milyar dolarlık anlaşmayı imzalamayı reddettiği ifade edildi.

Cohen'in, Leviathan sahasından İsrail'e gelen doğal gazda "adil fiyatlar üzerinde uzlaşı sağlanıncaya kadar" anlaşmayı onaylamayacağı kaydedildi.

Yerel basındaki haberde, ABD Enerji Bakanı Wright'ın Cohen'in Mısır'la varılan doğal gaz anlaşmasını imzalamaması nedeniyle gelecek hafta İsrail'e yapacağı 6 günlük ziyareti iptal ettiği aktarıldı.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından NewMed enerji şirketinden 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

???????Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
