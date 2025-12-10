Haberler

ABD, gemi inşasında yapay zeka kullanmak için 448 milyon dolarlık yeni yatırım duyurdu

Güncelleme:
ABD Donanması, gemi inşa süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla 448 milyon dolarlık 'Ship OS' adı verilen yapay zeka programını hayata geçiriyor. Yeni sistem, inşa ve bakım süreçlerindeki verilerle verimliliği artırmayı hedefliyor.

ABD Donanması, tersanelerdeki gemi inşa süreçlerine yapay zekayı entegre etmek için 448 milyon dolarlık "Ship OS" isimli yapay zeka programını hayata geçiriyor.

ABD Donanma Enstitüsüne bağlı USNI News haber sitesi, gemi inşasına yapay zekayı entegre etmek için 448 milyon dolarlık yeni yatırımı duyurdu.

"Ship OS" adı verilen yeni yapay zeka sisteminin, inşa ve bakım süreçlerinden topladığı verilerle gemi yapımını hızlandıracağı ve mevcut filonun onarımını daha kolay ve verimli hale getireceği ifade edildi.

Yeni yapay zeka sistemi Ship OS'un ABD'li veri analiz ve yazılım şirketi Palantir ile çalışacağı kaydedildi.

Yapay zekanın tersanelere ve tedarik zincirine entegre edilmesiyle, gemi inşa sürecinin hızlandırılmasının, maliyetlerin düşürülmesinin ve sistemin daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
