ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Mısırlı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla İran konusunu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile ayrı ayrı görüşerek, Orta Doğu'da barış ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile ayrı ayrı görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, Abdulati ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi ve " Orta Doğu'da uzun vadeli barışı sağlamanın önemini" ele aldığına işaret edildi.

Rubio'nun, "ABD ve Mısır'ın Sudan'da insani ateşkese varmak için gösterdikleri çabalara" değindiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca, Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) 20 Maddelik Gazze planı doğrultusunda Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik ortak çabaları ele aldılar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmenin yolları hakkında da fikir alışverişi yaptığı bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da Rubio'nun, ABD'yi ziyaret eden Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, iki bakanın İran konusunu görüştüğü ve ülkeleri arasındaki yakın işbirliğini sürdürme konusunda taahhütte bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz, 4 ayrı ihlalden PFDK'ya sevk edildi

TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz'ın başı yandı

