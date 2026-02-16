Rubio, Orban'a ABD Desteğini İletti

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Budapeşte'de yaptığı görüşmede, Macaristan'da yapılacak seçim öncesinde Orban'a ABD'nin desteğini ileterek, "Başkan Trump'ın başarınıza derinden destek verdiğini güvenle söyleyebilirim. Çünkü sizin başarınız bizim başarımızdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Macaristan'da Başbakan Victor Orban ile bir araya geldi. Rubio ve Başbakan Orban, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Rubio, Macaristan'da 12 Nisan'da yapılacak seçim öncesinde Orban'a ABD'nin desteğini iletti, "Başkan Trump'ın başarınıza derinden destek verdiğini güvenle söyleyebilirim. Çünkü sizin başarınız bizim başarımızdır" diye konuştu.

Rubio, bu ilişkinin yalnızca retorik düzeyde değil, "eylem ve somut gelişmelerde" de karşılık bulduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki yakınlığın, "merkez Avrupa'daki ABD ulusal çıkarları açısından hayati önemde" olduğunu belirtti.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde bu ilişkinin daha da güçlendiğini söyleyen Rubio, ekonomik istikrar ve büyüme gibi konularda Washington'ın Budapeşte'yi yakından izlediğini söyledi.

Orban: "İki ülke ilişkileri yeni bir altın çağa girdi"

Macaristan Başbakanı Orban da iki ülke ilişkilerinin "yeni bir altın çağa" girdiğini belirterek, yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerinde ABD ile ilişkilerin bu kadar "yüksek düzeyde, dengeli ve dostane" olduğu bir dönemi hatırlamadığını söyledi. Orbán, bu tablo için doğrudan Trump'a teşekkür etti.

Orban, ABD'nin Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik çabalarını desteklediklerini belirterek, "Donald Trump başkan olsaydı bu savaş patlak vermezdi" dedi. Başbakan Orban, Macaristan'ın olası bir barış zirvesine Budapeşte'de ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Rubio ise ABD'nin, Ukrayna ve Rusya'yı müzakere masasına getirebilen dünyadaki tek ülke olduğunu savunarak, Washington'ın bir anlaşma dayatma niyetinde olmadığını söyledi. Marco Rubio, Trump'ın savaşı sona erdirmek için "ciddi siyasi sermaye" harcadığını ifade etti.

Çin ve Rusya dengesi

Basın toplantısında, Macaristan'ın Çin ile artan ekonomik ilişkileri de gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkelerin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edebileceğini belirterek, ABD'nin müttefiklerinden "kimseyle ilişkilerini kesmesini istemediğini" söyledi. Bu yaklaşım, Washington'ın Budapeşte'nin Pekin'le yakınlaşmasına doğrudan bir eleştiri yöneltmekten kaçındığı şeklinde yorumlandı.

ABD'nin Macaristan'a geçen yıl Rus enerji kaynakları kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan bir yıllık muafiyet tanıdığı hatırlatılan Rubio, bu kararın Trump-Orban arasındaki güçlü ilişki sayesinde alındığını söyledi.

Başbakan Orban da ocak ayından bu yana ABD'den Macaristan'a 17 yatırım kararı alındığını ve bunun bir rekor olduğunu belirtti.

Dışışleri Bakanı Rubio ise Macaristan'ın uluslararası alanda izole edildiği yönündeki algıların yanlış olduğunu ifade eden ve ABD yatırımlarının "iş dostu bir ortamı teşvik eden güçlü liderlik" sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.