Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'NATO topraklarının her karışını savunacağız'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO topraklarının her karışını savunacağız" ifadelerini kullanarak, "Rusya, enerjiyi silah olarak kullanıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'ya kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları her türlü ekipmanın sağlanmasının önemini vurgulayan Blinken, "Bugün, meslektaşım Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile insani krizin üstesinden gelmek için Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları şeyleri sağlamaya nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere tekrar bir araya geldim" dedi.

Blinken, "Ukraynalıların ihtiyaç duydukları ve etkili olabileceğine inandığımız her şeye ulaşabilmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullanarak, "Neye ihtiyaçları olduğuna dair değerlendirmeleri onlardan dinliyoruz. Hepsini bir araya getiriyor ve ilerliyoruz. Ukraynalıların kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak, herhangi bir müzakerede elini güçlendirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı sürdürdüğümüzden emin olmaya çalışıyoruz" dedi. Blinken, "Moskova'nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için Rus hükümetine daha büyük maliyetler yükleme konusunda uluslararası çaba ve Ukrayna'nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlılık var" ifadelerini kullandı.

"ABD, 2.4 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE GÜVENLİK YARDIMI YAPTI"

ABD'nin Ukrayna'nın savaşa karşı kendini savunmasına büyük mali yardımlarla destek olduğunu hatırlatan Blinken, "ABD, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak için eşi görülmemiş bir hızla çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz cuma, Savunma Bakanlığı 300 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı duyurdu. Salı günü, Ukrayna'nın daha fazla anti zırh sistemi acil ihtiyaçlarını karşılamak için ek 100 milyon yetki verdim. Bu, Rusya'nın şubat ayında işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'ya toplam ABD güvenlik yardımını 1,7 milyar doların üzerine ve geçen yıl ocak ayından bu yana ise 2,4 milyar doların üzerinde getirecek" dedi. Blinken, Ukrayna'da yaklaşık 11 milyondan fazla insanın ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, "ABD hükümeti, Rusya'nın savaşından ve saldırganlığından etkilenenlere 1 milyar dolardan fazla yeni insani yardım sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

NATO DOĞU BLOĞUNU GÜÇLENDİRİYOR

Blinken, "NATO müttefiklerimizin toplu güvenliğini destekleyebileceğimiz yolları tartışıyoruz. NATO topraklarının her karışını savunacağız. NATO ayrıca Doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya'da yeni çok uluslu savaş grupları kurdu" dedi.

Blinken, NATO'nun Bosna-Hersek ve Gürcistan gibi muhtemel Rus saldırganlığına karşı en savunmasız olan ülkelere sağlayabileceği ek desteğin tartışıldığını söyleyerek, "İttifakın, hızla değişen bir ortamda transatlantik güvenliği korumaya nasıl devam edeceğine dair yeni bir NATO stratejik konseptini tartıştık" dedi. Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu bölebileceğini düşündüğünü ifade ederek, "NATO, daha güçlü ve daha birleşik olduğunu açıkça ortaya koyacaktır" dedi.

"GIDA GÜVENLİĞİ KRİZİNİ NASIL AZALTACAĞIMIZI TARTIŞTIK"

Savaşın beraberinde ayrıca gıda güveliği krizini de getirdiğine dikkat çeken Blinken, "Rusya'nın tercih ettiği savaş, temel gıda maddelerinin maliyetini artırdı ve insanların halihazırda hissettiği sıkıntıyı daha da kötüleştirdi. Bu yüzden G7'de, savaşın dünyadaki en savunmasız insanlar üzerindeki etkisini azaltabileceğimiz bazı ayrıntılı yolları tartıştık" dedi.

"RUSYA, ENERJİYİ SİLAH OLARAK KULLANIYOR"

Blinken, "Avrupa'da uzun yıllar boyunca Rus gazına, özelliklede Rus petrolüne bağımlılığın arttığını gördük. Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullandığını çok net görüyoruz" ifadelerini kullandı. Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rus enerjisine bağımlılığı azaltma çabalarından biri olarak petrol arzını artırma stratejisini hatırlatarak, bunun Rusya'ya olan bağımlığı sona erdireceğini ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmanın acil olduğunu belirtti.

