ABD'li Senatör Graham, Trump'ın Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladığını bildirdi Açıklaması

Güncelleme:
Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Trump'ın ucuz Rus petrolünün satın alınmasına yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını duyurdu. Tasarının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda önemli bir yaptırım aracı olacağı belirtiliyor.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın "ucuz Rus petrolünün satın alınmasına" yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını bildirdi.

Senatör Graham, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından (Trump), aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle birlikte üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı." ifadesini kullandı.

Tasarının, Trump'ın "ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına" fırsatı sunacağını kaydeden Graham, tasarının " Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği" bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Zamanlaması çok iyi." dedi.

Graham, "Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya- Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında, tasarının Senato'da gelecek hafta oylanmasının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
