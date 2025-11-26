Haberler

ABD'de Ulusal Parklara Giriş Ücretleri Artıyor

Güncelleme:
Oturum izni olmayan kişiler için ABD'deki ulusal parklara yıllık giriş kartı ücreti 250 dolara çıkarken, ek ücretler de uygulanacak. Yeni tarifeler, parklarındaki personel eksiklikleri ve hizmet kesintileri ile mücadele eden ABD İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ulusal parklara giriş ücretlerinde yeni yıldan itibaren geçerli olacak fiyatlara ilişkin bilgi verildi.

Ülkede oturum izni bulunanların parklara yıllık giriş kartı için 80 dolar, oturum hakkı bulunmayanların da 250 dolar ödeyeceği belirtildi.

Oturum izni bulunmayıp yıllık geçiş kartı olmayanların da ülkedeki en ünlü 11 ulusal parka her girişte ek olarak 100 dolar daha ödeyeceği kaydedildi.

Ücretlendirmelerdeki bu farkın, "Ulusal Park Sistemini vergileriyle destekleyen ABD'lilerin azami faydayı elde etmesi" için getirildiği savunuldu.

Ulusal parklar, personel eksikliği nedeniyle zorlanıyor

Yeni fiyatlandırma kararı, parkların personel eksikliğiyle zorlandığı dönemde geldi.

The New York Times gazetesine göre, Ulusal Park Servisi, hizmetlerdeki büyük kesintilerin gölgesinde parkları ayakta tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta ikinci kez göreve başladığından bu yana kurum, personelinin neredeyse dörtte birini kaybetti ve parklardaki rutin görevlerin yerine getirilmesi zorlaştı.

Ziyaret saatleri ve etkinlikleri de azaltılan parklar, personel eksikliği nedeniyle bu yıl milyonlarca dolar zarar etti.

