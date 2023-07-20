ABD'de Tehlikeli Sıcak Hava Dalgası Etkisini Sürdürüyor

ABD'nin güneyini vuran ve en çok Teksas, Florida ve Güneybatı ABD'yi etkileyen tehlikeli sıcak hava dalgası etkisini hissettirmeye ediyor. 100 milyondan fazla insan için aşırı sıcaklık uyarıları ve sıcaklıklar için tavsiyeler verilmiş durumda. Güney ve batı eyaletlerinde rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

ABD'nin güneyini vuran ve en çok Teksas, Florida ve Güneybatı ABD'yi etkileyen tehlikeli sıcak hava dalgası etkisini hissettirmeye ediyor.

New York Times'a göre, ABD'de 100 milyondan fazla insan için şu anda aşırı sıcaklık uyarıları ve sıcaklıklar için tavsiyeler verilmiş durumda.

Çoğunluğu Teksas ve Nevada gibi güney ve batı eyaletlerinin yanı sıra Idaho ve Oregon olmak üzere 45 bölgede bu hafta sonunda rekor düzeyde yüksek sıcaklıkların görüleceği tahmini yapılıyor. Las Vegas'ta üç gün üst üste 46 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklar görülebilir. Bu seviyede sıcaklıklara daha önce sadece bir kez 2005 yılında ulaşılmıştı. Phoenix'te hava sıcaklığı, geçen hafta Cuma gününe kadar geçen 15 günlük süre boyunca her gün 43 santigrat derece veya üzerinde seyretti.

New York Times'a göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 70'i önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 32 santigrat derece veya üzerine çıktığını görecek; 55 milyondan fazla insan 38 santigrat derece veya üzerinde yüksek sıcaklıklar görecek.

Teksas'taki elektrik talebi, Salı günü ev ve işyerlerinin acımasız sıcak hava dalgasından kaçmak için klimaları çalıştırması nedeniyle iki gün üst üste rekor seviyeye ulaştı. Eyaletin elektrik yükünün yaklaşık yüzde 90'ına karşılık gelen, 26 milyondan fazla müşteri için şebekeyi işleten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), artan talebi karşılamak için yeterli kaynağa sahip olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dallas'tan bildiriyor. (XHTV)