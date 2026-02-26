ABD'de "dolandırıcılıkla mücadele kapsamında" Minnesota'da 259 milyon dolarlık Medicaid fonunun ödemesi durduruldu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Minnesota'da "dolandırıcılıkla mücadele" kapsamında 259 milyon dolarlık fon ödemesinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Vance ve Öz, Beyaz Saray'daki basın toplantısında son dönemde "dolandırıcılık" iddialarıyla ve göçmenlik karşıtı operasyonlar nedeniyle gerilimin artmasıyla gündeme gelen Minnesota eyaletine ayrılan Medicare ve Medicaid fonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Eyaletteki dolandırıcılığa karşı mücadele kapsamında atılan adımları duyuran Vance, "Minnesota'nın, ABD halkının vergilerini koruma sorumluluğunu ciddiye almasını sağlamak için eyalete giden Medicaid fonlarının belli bir kısmını geçici olarak durdurma kararı aldık." diye konuştu.

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Öz, soruşturma sürerken Minnesota'nın kullandığı 259 milyon dolarlık Medicaid fonlarının geri ödemesinin yapılmayacağını ifade etti.

Öz, "Bu, Minnesota halkıyla ilgili bir sorun değil. Minnesota ve Medicaid'in korunmasını ciddiye almayan diğer eyaletlerin liderliğiyle ilgili bir sorun." şeklinde konuştu.

Hizmetlerle ilgili herhangi bir aksamaya ilişkin meselenin Minnesota Valisi Tim Walz'e yönlendirilmesi çağrısında bulunan Öz, Donald Trump yönetiminin bu kesintilerden halkın etkilenmeyeceğine inandığını dile getirdi.

ABD basınına göre, otizmli bireylere yönelik bakım ve tıbbi olmayan nakiller gibi hizmetleri kapsayan 14 programın "yüksek dolandırıcılık riski taşıdığı" değerlendiriliyor.

Minnesota'dan karşı yanıt

Minnesota İnsan Hizmetleri Departmanından The Hill gazetesine yapılan açıklamada "25 Şubat'ta federal hükümet, 259 milyon dolarlık Medicaid fonunun ertelendiği konusunda departmanı bilgilendirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Vance ve Öz'ün açıkladığı tedbirlerin, Minnesota eyaletine yıllık 2 milyar dolardan fazla Medicaid fonu kesintisinin ardından geldiği, eyaletin Medicare ve Medicaid hizmetlerini bu karardan vazgeçirmek için tedbirler sunduğu ve temyize gittiği bildirildi.

Federal hükümetin bu adımının, Minnesota'da Medicaid hizmetlerine yönelik "geniş kapsamlı ve uzun süren saldırısının parçası" olduğu öne sürülerek bu kesintilerin eyalette sağlık sistemine ve halka zarar vereceği savunuldu.

Açıklamada, federal hükümet, bir yılı aşkın süredir eyalette "dolandırıcılığa karşı süren ciddi ve yoğun çalışmaları göz ardı etmeyi seçmekle" suçlandı.

Trump yönetimi, çocuk bakım fonlarını dondurmuştu

ABD'de göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, Somalililerin yoğun yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı video yayımlamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu videoyu paylaşmasının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakan Yardımcısı Jim O'Neill, 31 Aralık 2025'te eyaletin tüm çocuk fonu ve bakım ödemelerinin dondurulduğunu bildirerek, "Fonlar, ancak eyaletler bunların meşru bir şekilde harcandığını kanıtladığında serbest bırakılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), 1 Ocak'ta ise dolandırıcılık iddiaları üzerine ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu duyurmuştu.

Kararın, Minnesota'daki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.