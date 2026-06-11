Haberler

ABD'de Tüfe Mayıs 2023'ten Sonraki En Yüksek Seviyesini Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle mayıs ayı tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 4,2 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ARLINGTON, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Arlington kentinde markette alışveriş yapan bir kişi, 10 Haziran 2026.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, enerji fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi nedeniyle ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki anne, çocukları tarafından yatağında ölü bulundu

Çocukları odasına girdi, korkunç manzarayla karşılaştı
Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali

AK Partili isim hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti