ABD'de Tüfe Mayıs 2023'ten Sonraki En Yüksek Seviyesini Gördü
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerine göre, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle mayıs ayı tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 4,2 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ARLINGTON, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Arlington kentinde markette alışveriş yapan bir kişi, 10 Haziran 2026.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, enerji fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi nedeniyle ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua