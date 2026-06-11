ABD'de Tüfe Mayıs 2023'ten Sonraki En Yüksek Seviyesini Gördü

ARLINGTON, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Arlington kentinde markette alışveriş yapan bir kişi, 10 Haziran 2026.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, enerji fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi nedeniyle ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua