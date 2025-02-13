ABD'de Kuş Gribi Yumurtada Kısıtlamalara Neden Oluyor

LOS ANGELES, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle yumurta tedariki sekteye uğramaya devam ediyor. Bu durum, birçok market zincirini yumurta alımında sınırlamalar getirmeye zorluyor. Özellikle Kaliforniya'daki müşteriler, yumurta alımına getirilen kısıtlamalar ve sabah erken saatlerde oluşan kuyruklar nedeniyle zorluklar yaşıyor.