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ABD'de Kuş Gribi Yumurtada Kısıtlamalara Neden Oluyor

ABD'de Kuş Gribi Yumurtada Kısıtlamalara Neden Oluyor
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Kuş gribi salgını sebebiyle ABD'de yumurta tedarikinde sorunlar yaşanıyor. Market zincirleri, yumurta alımında sınırlamalar getirirken, Kaliforniya’da müşteriler kısıtlamalar ve uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor.

LOS ANGELES, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle yumurta tedariki sekteye uğramaya devam ediyor. Bu durum, birçok market zincirini yumurta alımında sınırlamalar getirmeye zorluyor. Özellikle Kaliforniya'daki müşteriler, yumurta alımına getirilen kısıtlamalar ve sabah erken saatlerde oluşan kuyruklar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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