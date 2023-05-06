- ABD'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 4 yaralı

MASSACHUSETTS - ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Newburyport'taki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadaki şiddetli patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sırasında fabrikada bulunan 62 yaşındaki Jack O'Keefe adlı işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.