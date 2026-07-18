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ABD'de Akaryakıt Fiyatları Ortadoğu'daki Çatışmalar Nedeniyle Yeniden Yükselişe Geçti

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Los Angeles'ta bir benzin istasyonundan alınan görüntüde, ABD genelinde dizel yakıt fiyatlarının Körfez bölgesindeki artan çatışmalar nedeniyle yükseldiği belirtiliyor. Bu durum, nakliye sektöründe toparlanma çabasındaki kamyoncu ve şirketler üzerinde baskı oluştururken, tüketiciler için taşıma maliyetlerini artırıyor.

LOS ANGELES, 18 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki bir benzin istasyonu, 16 Temmuz 2026.

ABD genelinde dizel yakıt fiyatları, Körfez bölgesinde tırmanan çatışmaların etkisiyle yeniden yükselmeye başladı. Bu durum, yıllardır süren nakliye durgunluğunun ardından toparlanmaya çalışan kamyoncular ve nakliye şirketleri üzerindeki baskıyı artırırken, tüketiciler açısından da taşıma maliyetlerini yukarı çekiyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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