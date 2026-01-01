Haberler

ABD'de federal çocuk bakım fonları dolandırıcılık iddiaları üzerine ülke çapında donduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle ülke genelindeki federal çocuk bakım fonlarını dondurdu. Eğitim ve denetim verileri üzerinden yapılan incelemelerle fonların meşru kullanımını sağlamak hedefleniyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), dolandırıcılık iddiaları üzerine, ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu bildirdi.

HHS Sözcüsü Andrew Nixon, ABC News'e yaptığı açıklamada, Bakanlığın, çocuk bakım fonlarının yasalara uygun şekilde kullanıldığından emin olmak istediğini söyledi.

Ülke genelinde federal ödemelerin dondurulduğunu kaydeden Nixon, meşru amaçlar için harcandığının saptanması halinde, bu fonların yeniden aktif hale getirilebileceğini belirtti.

Nixon, "Bu fonların, bu federal paraların, vergi mükelleflerinin paralarının meşru amaçlar için kullanıldığından emin olmak eyaletin sorumluluğunda." dedi.

Eyaletlerin, inceleme için idari veriler sunmak zorunda olduğunu kaydeden Nixon, usulsüzlük şüphesi olanların ise katılım, lisans ve denetim verilerini sağlaması gerekeceğini bildirdi.

Kararın, ABD'de Somalili nüfusun en fazla yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Video ve soruşturma

Göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, yayımladığı videoda, dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı videoyu yayınlamıştı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, söz konusu videoyu paylaşmıştı.

Daha sonra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil, birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiaları sonrası soruşturma başlatmıştı.

FBI Başkanı Kash Patel ise soruşturmanın sürdüğünü belirterek "FBI, bunun çok büyük bir buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna inanıyor. Parayı takip etmeye ve çocukları korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Videonun ardından, Minnesota eyaletindeki çocuk fonu ödemeleri dondurulmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama