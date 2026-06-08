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Ankete göre, Amerikalıların büyük bölümü ABD'yi diğer ülkelerden üstün görmüyor

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AP-NORC anketine göre Amerikalıların yalnızca dörtte biri ABD’nin tüm ülkelerden üstün olduğunu düşünüyor. Gençlerde bu oran daha düşük, ‘Amerikan rüyası’na inanç azalıyor.

ABD'de yapılan ankette Amerikalıların büyük bölümünün, ülkelerini tarihsel siyasi ve ekonomik özellikleri dolayısıyla diğerlerinden farklı, daha özel ve küresel ölçekte üstün şekilde konumlandıran "Amerikan istisnacılığı" fikrini artık paylaşmadığı ortaya çıktı.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette Amerikalıların, ülkelerinin geleceği konusunda endişe duydukları tespit edildi.

Katılımcıların yalnızca yaklaşık dörtte biri, ABD'nin dünyadaki tüm ülkelerden üstün olduğunu belirtti, yüzde 44'ü ise "diğer bazı ülkelerle birlikte dünyanın en büyüklerinden biri" olarak değerlendirdi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30'u ise ABD'den daha iyi ülkelerin bulunduğunu ifade etti. Bu oran, 2016'da yapılan benzer ankette yüzde 19 seviyesindeydi.

Genç ABD'liler arasında ülkenin yönetim sistemine güven azalıyor

Ankete göre özellikle genç ABD'liler arasında ülkenin yönetim sistemine güven azalıyor.

30 yaş altındaki katılımcıların yüzde 44'ü, başka ülkelerin ABD'den daha iyi olduğunu düşünürken 60 yaş üstünde ise bu oran yüzde 22 olarak ölçüldü.

Anket, ayrıca "Amerikan rüyası" olarak bilinen, sıkı çalışmanın başarı getireceği düşüncesine ilişkin inancın da zayıfladığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 51'i "Amerikan rüyasının" geçmişte geçerli olduğunu ancak artık işlemediğini belirtti.

Ankette, Cumhuriyetçilerin Demokratlara kıyasla ABD'yi daha fazla "istisnai" gördüğü belirlendi. Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı, ABD'nin tüm ülkelerden üstün olduğunu belirtirken Demokratlarda ise bu oran yüzde 7 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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