ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki anlaşmaları takdirle karşıladıklarını belirtti

Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suudi Arabistan ile Suriye arasında imzalanan havacılık, altyapı ve telekomünikasyon anlaşmalarını takdirle karşıladı ve bu işbirliğinin Suriye'nin yeniden yapılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Riyad ile Şam arasında imzalanan anlaşmaları takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Barrack, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan iki ülke arasında imzalanan havacılık, altyapı ve telekomünikasyon anlaşmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu anlaşmaları takdirle karşıladıklarını belirten Büyükelçi Barrack, " Havacılık, altyapı ve telekomünikasyon alanlarındaki stratejik ortaklıklar, Suriye'nin yeniden yapılanma çabalarına anlamlı katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Bölgesel istikrarın, bölge ülkelerinin kendi gelecekleri konusunda sorumluluk almasıyla en iyi şekilde sağlanabileceğini vurgulayan Barrack, bu ortaklığın bu ilkeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın himayesinde Şam'da Suriye ile Suudi Arabistan arasında havacılık, altyapı, su, eğitim ve iletişim alanlarında bir dizi işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
