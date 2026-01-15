Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi ve ABD-Türkiye ortaklığının güçlendirilmesine yönelik teşekkürlerini iletti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yaptıkları verimli görüşmeden ötürü teşekkür etti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD- Türkiye ortaklığının ekonomik, güvenlik ve bölgesel öncelikler temelinde güçlendirilmesine yönelik verimli ve ileriye dönük görüşme için Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

Yolcu Wi-Fi adını değiştirdi, uçak acil iniş yaptı
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava tamamlandı
Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

Yolcu Wi-Fi adını değiştirdi, uçak acil iniş yaptı
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep

Herkes bu heyecanı izlemek istiyor! 500 milyondan fazla bilet talebi