ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi ve ABD-Türkiye ortaklığının güçlendirilmesine yönelik teşekkürlerini iletti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yaptıkları verimli görüşmeden ötürü teşekkür etti.
Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD- Türkiye ortaklığının ekonomik, güvenlik ve bölgesel öncelikler temelinde güçlendirilmesine yönelik verimli ve ileriye dönük görüşme için Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel