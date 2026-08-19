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Trump: Hürmüz Boğazı artık eskisi kadar önemli değil

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Trump, yeni boru hatları ve alternatif rotalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın öneminin azalacağını düşündüğünü, İran'a güçlü yaptırımlar hazırladığını ve Kuzey Kore ile ilişkilerinin iyi olduğunu, devasa ortak tatbikatları gereksiz bulduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, alternatif rotalar ve yeni döşenen boru hatları dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kripto para şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantıdan önce basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'a yönelik yeni yaptırımlara hazırlandıklarını ve bunların güçlü olacağını belirten Trump, yaptırımların ne zaman uygulanacağı konusunda net bir bilgi vermedi.

Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD donanması tarafından kontrol edildiğini savunan Trump, sadece kendilerinin onay verdiği gemilerin boğazı kullanabildiğini ve bu yolla önemli miktarda petrolün dünyaya ulaştırıldığını ifade etti.

Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin, "İnsanlar daha önce hiç akıllarına gelmemiş başka alternatifler buldu. Texas, Alaska, Louisiana ve diğer yerler. Buna ek olarak, rekor sayıda boru hattı inşa ediliyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması

Öte yandan Trump, aynı basın toplantısında Kuzey Kore ile iyi bir ilişkiye sahip olduğunu ve Güney Kore ile devasa boyuttaki ortak askeri tatbikatları artık gerekli görmediğini anlattı.

"Kim Jong-un (Barack) Obama'dan ve (Joe) Biden'dan hoşlanmazdı ancak biz iyi anlaşıyoruz." diyen Trump, kendi başkanlığı döneminde Pyongyang ile hiçbir sorun yaşamadıklarını vurguladı.

Trump, "Kuzey Kore'ye karşı bu devasa askeri tatbikatları yapmamız hoşuma gitmiyor. Devasa bir savaş tatbikatı yapıyorduk. Açıkçası, bugüne kadar bize oldukça iyi davranmış bir ülkeye karşı bunun çok aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İran'la savaşında Güney Kore'nin kendilerine yardım etmeyi reddettiğini ifade eden Trump, bundan hiç hoşlanmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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