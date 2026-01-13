Haberler

Trump'tan İran ile İş Yapan Ülkelere Yüzde 25 Gümrük Vergisi Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile yaptıkları ticaretlerinde %25 gümrük vergisi ödeyeceklerini duyurdu. Bu karar, İran'a yönelik baskıları artırmayı amaçlarken, aynı zamanda diğer ülkelerin ABD ile ticaret ilişkilerini de etkileyebilir. Trump, bu adımın ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlar açısından gerekli olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

