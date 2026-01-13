Trump'tan İran ile İş Yapan Ülkelere Yüzde 25 Gümrük Vergisi Açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile yaptıkları ticaretlerinde %25 gümrük vergisi ödeyeceklerini duyurdu. Bu karar, İran'a yönelik baskıları artırmayı amaçlarken, aynı zamanda diğer ülkelerin ABD ile ticaret ilişkilerini de etkileyebilir. Trump, bu adımın ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlar açısından gerekli olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel