ABD-Afrika İş Zirvesi Luanda'da Başladı

Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, 17'ncisi düzenlenen "ABD-Afrika İş Zirvesi"ne katılmak üzere Angola'nın başkenti Luanda'da bir araya geldi.

"Refaha Giden Yollar: ABD-Afrika Ortaklığı İçin Ortak Vizyon" temasıyla düzenlenen zirve, Angola hükümeti ile ABD merkezli Afrika Kurumsal Konseyi (CCA) işbirliğiyle organize ediliyor.

Zirvenin sözcüsü Jeronimo Pongolola, yaptığı açıklamada, 25 Haziran'a kadar sürecek zirveye 7 Afrika devlet başkanı, 6 başbakan, bakanlık düzeyinde 19 heyet ile 6 uluslararası ve bölgesel kuruluş temsilcisinin katıldığını bildirdi.

Luanda'daki zirvede 2 bin 700 delegenin yer aldığı bilgisini paylaşan Pongolola, forumun devlet yetkilileri, üst yöneticiler (CEO), yatırımcılar ile küçük ve orta ölçekli girişimcileri bir araya getirdiğini söyledi.

Zirvenin, ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yeni ticaret ve yatırım olanaklarını keşfetmek amacıyla düzenlendiğini belirten Pongolola, "Zirve, Afrika'nın büyüyen ekonomisini ve enerji, altyapı, finans ve tarım gibi kilit sektörlerde yabancı yatırım çekme çabalarını vitrine çıkarmayı hedefliyor." dedi.

Pongolola, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümeyi teşvik eden temel sektörlere ve girişimlere odaklanan zirvenin, ABD-Afrika ticari ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu kaydetti.