ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: "Abd, 2026 G20 Liderler Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak, Zirve Aralık 2026'da Miami'de Gerçekleştirilecek"

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin 2026'da G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurarak, zirvenin Aralık 2026'da Miami'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Rubio, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümüyle aynı döneme denk gelen ev sahipliğinin, "Amerikan inovasyon, girişimcilik ve azim değerlerinin" dünyaya gösterileceği bir fırsat olacağını belirtti.

Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde 2026 G20 Dönem Başkanlığı'nın üç ana tema etrafında şekilleneceğini açıkladı. Bu temaların arasında, "düzenleyici yüklerin azaltılması, uygun maliyetli ve güvenli enerji tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, yeni teknolojiler ve inovasyonun teşvik edilmesi" yer alıyor. Buna göre ilk Sherpa ve Mali İzleme toplantılarının, 15-16 Aralık 2026'da Washington'da yapılacağı kaydedildi.

Polonya G20'ye davet edilecek

Rubio, ABD'nin G20'ye "dostlarını, komşularını ve ortaklarını" davet edeceğini bildirerek, Polonya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdiğini ve 2026 için G20 masasında yer alacağını söyledi. Rubio, Polonya'nın başarısını "geleceğe odaklanmanın şikayet siyasetine tercih edilmesi" olarak nitelendirdi.

Rubio'dan Güney Afrika'ya eleştiriler

Rubio, Güney Afrika'nın bu yılki G20 Dönem Başkanlığı'nı eleştirerek, Güney Afrika'nın, Nelson Mandela döneminin ardından "barışma yerine yeniden bölücü politikalara yöneldiğini ve yatırım ortamını zayıflattığını" belirtti. Rubio, ülkenin artık dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer almadığını vurguladı.

Açıklamada, ırksal kota uygulamaları, yaygın yolsuzluk ve nitelikli iş gücünün ülkeyi terk etmesi gibi unsurların Güney Afrika ekonomisini zayıflattığı ifade edildi. Rubio, ANC liderliğindeki hükümetin "şiddeti ve ayrımcılığı teşvik eden politikaları benimsediğini, Afrikaner topluluğuna yönelik saldırılar karşısında kayıtsız kaldığını ve ABD karşıtı bir çizgi izlediğini" savundu.

Rubio ayrıca, Güney Afrika hükümetinin İran'la ilişkileri, Hamas sempatizanlarına alan açması ve "ABD'nin rakipleriyle yakınlaşmasını" eleştirdi.

ABD, Güney Afrika'yı 2026'daki G20'ye davet etmeyecek

Rubio, Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığında "ABD'nin itirazlarını görmezden geldiğini, müzakerelerde sabotaj niteliğinde adımlar attığını ve ABD'li yetkililerin bilgilerini ifşa ettiğini" öne sürdü.

Bu nedenle ABD'nin, 2026 G20 Dönem Başkanlığı sırasında Güney Afrika hükümetini davet etmeyeceği duyuruldu.

Rubio, "ABD, Güney Afrika halkını desteklemeye devam edecek ancak radikal ANC hükümetinin davranışlarına tolerans göstermeyecektir" dedi. Güney Afrika'nın "sistemini onarma yönünde gerekli adımları attığında" yeniden G20 masasında yer alabileceği ifade edildi.

Marco Rubio, 21 Ocak 2025'te ABD'nin 72. Dışişleri Bakanı olarak yemin etmişti.