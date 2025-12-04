Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: "Abd, 2026 G20 Liderler Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak, Zirve Aralık 2026'da Miami'de Gerçekleştirilecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2026 G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de gerçekleşeceğini duyurdu. Zirve, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü ile aynı dönemde yapılacak. Rubio, etkinliğin Amerikan inovasyon ve girişimcilik değerlerini sergileme fırsatı olacağını ifade etti. Ayrıca, Güney Afrika'nın davet edilmeyeceği belirtildi.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin 2026'da G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurarak, zirvenin Aralık 2026'da Miami'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Rubio, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümüyle aynı döneme denk gelen ev sahipliğinin, "Amerikan inovasyon, girişimcilik ve azim değerlerinin" dünyaya gösterileceği bir fırsat olacağını belirtti.

Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde 2026 G20 Dönem Başkanlığı'nın üç ana tema etrafında şekilleneceğini açıkladı. Bu temaların arasında, "düzenleyici yüklerin azaltılması, uygun maliyetli ve güvenli enerji tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, yeni teknolojiler ve inovasyonun teşvik edilmesi" yer alıyor. Buna göre ilk Sherpa ve Mali İzleme toplantılarının, 15-16 Aralık 2026'da Washington'da yapılacağı kaydedildi.

Polonya G20'ye davet edilecek

Rubio, ABD'nin G20'ye "dostlarını, komşularını ve ortaklarını" davet edeceğini bildirerek, Polonya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdiğini ve 2026 için G20 masasında yer alacağını söyledi. Rubio, Polonya'nın başarısını "geleceğe odaklanmanın şikayet siyasetine tercih edilmesi" olarak nitelendirdi.

Rubio'dan Güney Afrika'ya eleştiriler

Rubio, Güney Afrika'nın bu yılki G20 Dönem Başkanlığı'nı eleştirerek, Güney Afrika'nın, Nelson Mandela döneminin ardından "barışma yerine yeniden bölücü politikalara yöneldiğini ve yatırım ortamını zayıflattığını" belirtti. Rubio, ülkenin artık dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer almadığını vurguladı.

Açıklamada, ırksal kota uygulamaları, yaygın yolsuzluk ve nitelikli iş gücünün ülkeyi terk etmesi gibi unsurların Güney Afrika ekonomisini zayıflattığı ifade edildi. Rubio, ANC liderliğindeki hükümetin "şiddeti ve ayrımcılığı teşvik eden politikaları benimsediğini, Afrikaner topluluğuna yönelik saldırılar karşısında kayıtsız kaldığını ve ABD karşıtı bir çizgi izlediğini" savundu.

Rubio ayrıca, Güney Afrika hükümetinin İran'la ilişkileri, Hamas sempatizanlarına alan açması ve "ABD'nin rakipleriyle yakınlaşmasını" eleştirdi.

ABD, Güney Afrika'yı 2026'daki G20'ye davet etmeyecek

Rubio, Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığında "ABD'nin itirazlarını görmezden geldiğini, müzakerelerde sabotaj niteliğinde adımlar attığını ve ABD'li yetkililerin bilgilerini ifşa ettiğini" öne sürdü.

Bu nedenle ABD'nin, 2026 G20 Dönem Başkanlığı sırasında Güney Afrika hükümetini davet etmeyeceği duyuruldu.

Rubio, "ABD, Güney Afrika halkını desteklemeye devam edecek ancak radikal ANC hükümetinin davranışlarına tolerans göstermeyecektir" dedi. Güney Afrika'nın "sistemini onarma yönünde gerekli adımları attığında" yeniden G20 masasında yer alabileceği ifade edildi.

Marco Rubio, 21 Ocak 2025'te ABD'nin 72. Dışişleri Bakanı olarak yemin etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
'Kitap okumak cahilliktir' diyen sahaf herkesi kandırmış! Gerçek çok başka çıktı

"Kitap okumak cahilliktir" diyen sahaf herkesi kandırmış
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evlilik yolunda mı?
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor

Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim

Ünlü sunucudan şaşırtan itiraf: Tam 6 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.