Haberler

Filistin: İsrail, ekonomik abluka ve yerleşim politikalarıyla barışı tehdit ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin yönetimini ekonomik ablukaya alarak ve işgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşimleri genişleterek bölgesel barışı tehdit ettiğini belirtti. Abbas, GKRY lideri ile görüşmesinde Gazze'de kalıcı ateşkes ve yeniden imar çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin yönetimini ekonomik ablukaya alarak ve işgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşim alanlarını genişleterek barışı tehdit ettiğini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması ve İsrail'in bölgeden çekilmesiyle yeniden imarın başlamasının öncelikli meseleleri olduğunu vurguladı.

Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki egemen rolünün korunması gerektiğini kaydeden Abbas, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim alanlarını genişletmesinin önüne geçilmesi için uluslararası çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait vergi gelirlerini alıkoymaya devam ettiğini hatırlatan Abbas, İsrail'in Filistin yönetimini ekonomik ablukaya alarak ve işgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşim alanlarını genişleterek Orta Doğu'da bölgesel barışı tehdit ettiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in yaklaşık 11 milyar dolarlık Filistin fonunu alıkoyduğunu ve bunun Filistin kurumlarının faaliyetlerini sürdürme kapasitesi açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır'a sahip çıktı: Türkiye'nin en iyisi o

Eleştirilerin odağındaki milli yıldıza sahip çıktı: Ülkenin en iyisi o
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında karar! Çocuk sanık da ceza aldı

Acılı anneye tehdit davasında karar! Çocuk sanık da ceza aldı
CHP’de 63 kişinin üyeliği 'Hain Kemal' sloganı nedeniyle askıya alındı

Bu fotoğraftaki pek çok kişinin CHP üyeliği askıya alındı

Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni