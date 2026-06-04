AB Ticaret Komiseri Sefcovic: Türkiye ile Hedefimiz Net, İyi İşleyen Bir Gümrük Birliği Temelinde Güçlendirilmiş Bir Ticaret Ortaklığı

(ANKARA) - Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ekim ayında gerçekleşecek Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ticarete İlişkin Yüksek Düzeyli Diyalog toplantımız yaklaşırken, hedefimiz net: iyi işleyen bir Gümrük Birliği temelinde güçlendirilmiş bir ticaret ortaklığı" değerlendirmesini yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün Paris'te Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldi. Sefcovic, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bakan Ömer Bolat ile tekrar görüşmekten memnuniyet duydum. Ekim ayında gerçekleşecek Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ticarete İlişkin Yüksek Düzeyli Diyalog toplantımız yaklaşırken, hedefimiz net: iyi işleyen bir Gümrük Birliği temelinde güçlendirilmiş bir ticaret ortaklığı."

Kaynak: ANKA