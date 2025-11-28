Haberler

AB ve Türkiye Arasında Bilim ve Yenilik İş Birliği Toplantısı Gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel'de AB Girişimler ve Araştırma Komisyon Üyesi Ekaterina Zaharieva ile bir araya gelerek bilim, teknoloji ve yenilik konularını ele aldı. Toplantıda, Türkiye'nin sanayi sektörünün yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak politikalar üzerinde duruldu.

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Birliği (AB) Girişimler, Araştırma ve Yenilikten Sorumlu Komisyon Üyesi Ekaterina Zaharieva ile bilim, araştırma, teknoloji ve yenilik konularındaki üçüncü AB– Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi. AB- Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda AB'nin ve Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları ile programları ve araştırma ve yeniliğin Türkiye'nin sanayi sektörünün yeşil dönüşümüne katkı potansiyeli masaya yatırıldı" denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üçüncü AB–Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısı için gittiği Brüksel'de AB Girişimler, Araştırma ve Yenilikten Sorumlu Komisyon Üyesi Ekaterina Zaharieva ile görüştü. AB-Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantıda AB'nin ve Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları ile programları ve araştırma ve yeniliğin Türkiye'nin sanayi sektörünün yeşil dönüşümüne katkı potansiyeli masaya yatırıldı. Akıllı Uzmanlaşma Stratejileri, bu sürece yön verebilecek araçlar arasında değerlendirildi. Türkiye, EBRD ve Dünya Bankası Grubu iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) sunumunu gerçekleştirdi. Komisyon, ulusal katkı beyanların (NDC) hedefleri ve 2053 net sıfır taahhüdü doğrultusunda Türkiye'nin sanayi sektörünün sistemik karbonsuzlaşmasını sağlayan çığır açıcı bir girişim olarak vurgulanan bu platformu desteklemeyi planlamaktadır.

Görüşmelerde ayrıca ekonomik kalkınmayı yönlendirmede yeniliğin rolüne ve yeşil sanayi dönüşümünü destekleyen teknolojilere de değinildi. Taraflar, yeniliği teşvik etmek ve Ar-Ge sonuçlarını pazara hazır ürünlere dönüştürmek açısından start-up ve scale-up finansmanının kritik rolünü vurguladı.

Her iki taraf da ülkedeki yenilik sistemlerini güçlendirmek amacıyla AB ve Türkiye'nin Ufuk (Horizon) Politika Destek Aracı kapsamında nasıl birlikte çalışabileceğini daha fazla araştırma konusunda mutabık kaldı. Toplantı, aynı zamanda Avrupa Komisyonunun 2028–2034 dönemine yönelik 10. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı (Ufuk Avrupa 2028–2034) teklifinin sunumunu yapması ve Türkiye'nin mevcut çerçeve programı kapsamındaki deneyimlerini ve edinilen dersleri paylaşması için de bir vesile oldu.??

Bu toplantı, iş birliğinin derinleştirilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Araştırma Alanı'na entegrasyonunun artırılması hedefi doğrultusunda AB–Türkiye araştırma ve yenilik iş birliğinde önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

AB ve Türkiye, iki tarafın ortak ilgi alanına giren birçok konuda yüksek düzeyli etkileşimi ilerletmeye devam etmektedir. 2024'ün başından bu yana sekiz Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısı gerçekleştirilmiş olup, bu toplantılarda Göç ve Güvenlik, Sağlık, İklim ve Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik gibi konulara odaklanılmıştır. Yeni tesis edilen Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu, Temmuz 2024 ve Temmuz 2025'te gerçekleştirilmiş; Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyaloğu ise Nisan 2025'te yeniden başlamıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
